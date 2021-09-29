Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо застеріг перед наслідками погіршення відносин ЄС і Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Незважаючи на існуючі між ЄС і Росією розбіжності, за словами Нііністьо, не можна упускати можливості для обговорення загроз, що стосуються всієї Європи.

"Є небезпека, що традиція безпеки, заснованої на співробітництві, буде втрачена. Так, йдучи з закритими очима, ми можемо опинитися посеред ще більш серйозного конфлікту, ніж зараз" - сказав він.

Президент нагадав, що відносини Фінляндії з Росією засновані на прямому діалозі.

Він не вірить, що стабільна безпека і передбачувані відносини між Заходом і Росією можуть бути засновані тільки на збройній силі.

"Як країна-партнер НАТО Фінляндія уважно стежить за розвитком ситуації ззовні: в якому світлі військовий альянс бачить свої відносини з партнерами і чизалишаться двері для членства відкритими?" - сказав президент Фінляндії, коментуючи відносини своєї країни з НАТО.

Президент підкреслив, що в міжнародній політиці необхідно вміння вести транскордонний діалог між державами.

"Замість нинішнього діалогу, при якому ми залишаємося глухими один до одного, нам потрібен діалог, який насправді долає кордони. Це діалог, який бере до уваги наші розбіжності, але прагне зміцнити довіру і знайти наші спільні знаменники", - підсумував Нііністьо.