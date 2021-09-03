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У Вашингтоні розпочав свою роботу новий "Український дім"

П'ятниця, 3 вересня 2021, 10:34

У Вашингтоні розпочав свою роботу новий осередок української культури – "Український дім".

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

Відкриття відбулося в рамках візиту до США президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської та завершило їх перебування у Вашингтоні.

 

"Український дім" буде головним майданчиком для просування українського наративу у США, місцем зустрічі, обміну ідеями всіх друзів України, місцем дискусій і просування української культури. Працюватиме він у синергії з посольством України в США", - пояснили в МЗС.

Як відомо, Зеленський протягом трьох днів перебував з візитом у США і провів переговори з американським президентом Джо Байденом.

Що ж Україна отримала на виході з Білого дому та чи використала всі свої шанси на підтримку та залучення Сполучених Штатів, читайте в аналітиці Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою.

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