У Вашингтоні розпочав свою роботу новий "Український дім"

У Вашингтоні розпочав свою роботу новий осередок української культури – "Український дім".

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

Відкриття відбулося в рамках візиту до США президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської та завершило їх перебування у Вашингтоні.

"Український дім" буде головним майданчиком для просування українського наративу у США, місцем зустрічі, обміну ідеями всіх друзів України, місцем дискусій і просування української культури. Працюватиме він у синергії з посольством України в США", - пояснили в МЗС.

Як відомо, Зеленський протягом трьох днів перебував з візитом у США і провів переговори з американським президентом Джо Байденом.

Що ж Україна отримала на виході з Білого дому та чи використала всі свої шанси на підтримку та залучення Сполучених Штатів, читайте в аналітиці Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою.

Читайте також - Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою