В Вашингтоне начал работу новый "Украинский дом"

В Вашингтоне начал свою работу новый центр украинской культуры - "Украинский дом".

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

Открытие состоялось в рамках визита в США президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленская и завершило их пребывание в Вашингтоне.

"Украинский дом" будет главной площадкой для продвижения украинского нарратива в США, местом встречи, обмена идеями всех друзей Украины, местом дискуссий и продвижения украинской культуры. Работать он будет в синергии с посольством Украины в США", - пояснили в МИД.

Как известно, Зеленский в течение трех дней находился с визитом в США и провел переговоры с американским президентом Джо Байденом.

Что же Украина получила на выходе из Белого дома и использовала ли все шансы на поддержку и вовлечение Соединенных Штатов, читайте в аналитике Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой.