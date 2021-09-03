Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Як подолати опір антивакцинаторів - досвід Європи для України

Аналітика коротко
П'ятниця, 3 вересня 2021, 12:12

Наразі в ЄС повністю вакциновано понад 67% дорослого населення, а включаючи щеплених щонайменш однією дозою – 75,8%. 

Разом із тим Євросоюз зіткнувся з новим викликом – фактично всі європейці, які хотіли вакцинуватися, вже мали можливість це зробити. Свідчення цього – гальмування темпів вакцинації протягом останніх тижнів. 

Тепер, коли вакцина доступна для кожного, а вірус нікуди не подівся, обмеження не можуть бути однакові для всіх. А відповідно, європейські країни одна за одною запроваджують обмеження для невакцинованих. Детальніше в статті журналістки ЄвроПравди Марії Ємець Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

Вакцинуйся або постійно тестуйся - принцип, який застосовує вже низка країн Європи. Франція, Греція, Німеччина та Італія обрали шлях поступового примусу до вакцинації. Це провокує масові протести. 

До подібних кроків починають вдаватися і близькі сусіди України. Втім, у прагненні стимулювати громадян до вакцинації тут часто йдуть далі, аніж у Західній Європі.

Наприклад, наразі литовський уряд дискутує навколо ініціативи відмовити нещепленим у лікарняних – принаймні у разі зараження коронавірусом. Не виключено, що згодом у Литві для деяких категорій щеплення стане обов’язковим. Про застосування ковід-сертифікатів заговорили навіть у Молдові, котра, як і Україна, не може похвалитися високими показниками вакцинації.

Втім, низка європейських країн пішли іншим шляхом, відмовляючись повертати обмеження навіть для нещеплених. Приблизно такий підхід обрали для себе Британія і Данія, хоча остання певний час застосовувала ковід-сертифікати як перепустку до низки закладів. 

Ще низка країн, як от Польща, Швеція та Фінляндія, не поспішають з рішеннями. 

Більше про обмеження які впроваджують або хочуть впроваджувати в країнах Європи та про те, яким шляхом піде Україна, читайте в статті Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень

Як змусити вакцинуватися противників щеплень? Європейські країни одна за одною запроваджують  обмеження для невакцинованих. 
3 вересня 2021 — Марія Ємець, Європейська правда

Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою

Що отримала Україна за результатами зустрічі у Білому домі? І які сигнали президенти Байден та Зеленський направили один одному?
2 вересня 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден

Важливим є як те, що є у спільній заяві Зеленського і Байдена, так і те, чого там немає.
2 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда