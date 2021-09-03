Як подолати опір антивакцинаторів - досвід Європи для України

Наразі в ЄС повністю вакциновано понад 67% дорослого населення, а включаючи щеплених щонайменш однією дозою – 75,8%.

Разом із тим Євросоюз зіткнувся з новим викликом – фактично всі європейці, які хотіли вакцинуватися, вже мали можливість це зробити. Свідчення цього – гальмування темпів вакцинації протягом останніх тижнів.

Тепер, коли вакцина доступна для кожного, а вірус нікуди не подівся, обмеження не можуть бути однакові для всіх. А відповідно, європейські країни одна за одною запроваджують обмеження для невакцинованих. Детальніше в статті журналістки ЄвроПравди Марії Ємець Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

Вакцинуйся або постійно тестуйся - принцип, який застосовує вже низка країн Європи. Франція, Греція, Німеччина та Італія обрали шлях поступового примусу до вакцинації. Це провокує масові протести.

До подібних кроків починають вдаватися і близькі сусіди України. Втім, у прагненні стимулювати громадян до вакцинації тут часто йдуть далі, аніж у Західній Європі.

Наприклад, наразі литовський уряд дискутує навколо ініціативи відмовити нещепленим у лікарняних – принаймні у разі зараження коронавірусом. Не виключено, що згодом у Литві для деяких категорій щеплення стане обов’язковим. Про застосування ковід-сертифікатів заговорили навіть у Молдові, котра, як і Україна, не може похвалитися високими показниками вакцинації.

Втім, низка європейських країн пішли іншим шляхом, відмовляючись повертати обмеження навіть для нещеплених. Приблизно такий підхід обрали для себе Британія і Данія, хоча остання певний час застосовувала ковід-сертифікати як перепустку до низки закладів.

Ще низка країн, як от Польща, Швеція та Фінляндія, не поспішають з рішеннями.

Більше про обмеження які впроваджують або хочуть впроваджувати в країнах Європи та про те, яким шляхом піде Україна, читайте в статті Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.