Как преодолеть сопротивление антивакцинаторов - опыт Европы для Украины

Сейчас в ЕС полностью вакцинированы более 67% взрослого населения, а включая привитых как минимум одной дозой - 75,8%.

Вместе с тем Евросоюз столкнулся с новым вызовом - практически все европейцы, которые хотели вакцинироваться, уже имели возможность это сделать. Свидетельство тому - торможение темпов вакцинации в течение последних недель.

Теперь, когда вакцина доступна для каждого, а вирус никуда не делся, ограничения не могут быть одинаковы для всех. А соответственно, европейские страны одна за другой вводят ограничения для невакцинированных. Подробнее - в статье журналистки ЕвроПравды Марии Емец Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок.

Вакцинируйся или постоянно тестируйся - принцип, который применяет уже ряд стран Европы. Франция, Греция, Германия и Италия выбрали путь постепенного принуждения к вакцинации. Это провоцирует массовые протесты.

К подобным шагам начинают прибегать и соседи Украины. Впрочем, в стремлении стимулировать граждан к вакцинации здесь часто идут еще дальше, чем в Западной Европе.

Например, пока литовское правительство дискутирует вокруг инициативы отказать непривитым в больничных - по крайней мере в случае заражения коронавируса. Не исключено, что со временем в Литве для некоторых категорий прививки станет обязательным. О применении ковид-сертификатов заговорили даже в Молдове, которая, как и Украина, не может похвастаться высокими показателями вакцинации.

Впрочем, ряд европейских стран пошли другим путем, отказываясь возвращать ограничения даже для непривитых. Такой подход выбрали для себя Великобритания и Дания, хотя последняя определенное время применяла ковид-сертификаты как пропуск в ряд заведений.

Еще ряд стран, такие как Польша, Швеция и Финляндия, не спешат с решениями.

Больше об ограничениях, которые вводят или хотят внедрять в странах Европы, и о том, каким путем пойдет Украина, читайте в статье Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок.