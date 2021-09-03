Президентка Молдови підтримала рішення зобов'язати вчителів здавати COVID-тести своїм коштом

Президентка Молдови Мая Санду підтримала рішення Нацкомісії з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я зобов'язати невакцинованих вчителів здавати тести на COVID-19 своїм коштом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За словами Санду, вчителі повинні знизити ризики зараження дітей в школі, що дозволить проводити уроки в класах, а не онлайн.

"Я вважаю, що це правильне рішення. Тому що пропонується вакцина, і я закликаю всіх вакцинуватися, тому що ситуація дуже складна", - сказала вона.

При цьому, за словами президентки, "це природно, що ті, хто не хоче вакцинуватися, будуть робити тести своїм коштом, а не коштом вакцинованих".

При цьому Санду зазначила, що заява прем'єр-міністра Наталії Гаврилиці про звільнення вчителів, які не хочуть вакцинуватися, була "невдалою".

"Вона вибачилася за свою заяву, і, думаю, не потрібно багато спекулювати на цю тему. Люди іноді помиляються. Але головне - не слова, а наміри людини", - додала вона.

З 1 вересня в Молдові всі освітні установи країни відновили роботу в нормальному режимі з дотриманням заходів безпеки проти коронавірусу. Так, вчителів, які досі не вакциновані, зобов'язали здавати тести на COVID-19 кожні два тижні своїм коштом. Влада планує на 1 жовтня підвищити рівень вакцинації серед освітян до 95%.

Рішення МОЗ розкритикували профспілки, заявивши, що це - порушення національних і міжнародних правових норм. Також вони попередили про можливі масові звільнення педагогів.

Раніше в уряді Молдови допустили запровадження у низці закладів вимоги ковід-сертифікату, щоб не закривати їх на карантин.