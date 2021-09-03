Президент Молдовы поддержала решение обязать учителей сдавать COVID-тесты за свой счет

Президент Молдовы Майя Санду поддержала решение Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении обязать невакцинированных учителей сдавать тесты на COVID-19 за свой счет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По словам Санду, учителя должны снизить риски заражения детей в школах, что позволит проводить уроки в классах, а не онлайн.

"Я считаю, что это правильное решение. Потому что предлагается вакцина, и я призываю всех вакцинироваться, потому что ситуация очень сложная", - сказала она.

При этом, по словам президента, "это естественно, что те, кто не хочет вакцинироваться, будут делать тесты за свой счет, а не за счет вакцинированных".

При этом Санду отметила, что заявление премьер-министра Натальи Гаврилицы об увольнении учителей, которые не хотят вакцинироваться, было "неудачным".

"Она извинилась за свое заявление, и, думаю, не нужно много спекулировать на эту тему. Люди иногда ошибаются. Но главное - не слова, а намерения человека", - добавила она.

С 1 сентября в Молдове все образовательные учреждения страны возобновили работу в нормальном режиме с соблюдением мер безопасности против коронавируса. Так, учителей, которые до сих пор не вакцинированы, обязали сдавать тесты на COVID-19 каждые две недели за свой счет. Власти планируют на 1 октября повысить уровень вакцинации среди педагогов до 95%.

Решение Минздрава раскритиковали профсоюзы, заявив, что это - нарушение национальных и международных правовых норм. Также они предупредили о возможных массовых увольнениях педагогов.

Ранее в правительстве Молдовы допустили введение в ряде заведений требования ковид-сертификата, чтобы не закрывать их на карантин.