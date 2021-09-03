У Британії не рекомендують вакцинацію від COVID-19 здоровим дітям 12-15 років

Консультативний комітет Великої Британії з питань вакцинації заявив, що здоровим дітям віком від 12 до 15 років не слід робити щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Спільний комітет з питань вакцинації та імунізації (JCVI) заявив, що хоча користь від вакцинації здорових дітей "незначно більша", ніж потенційна шкода, "розмір користі вважається занадто малим для підтримки загальної вакцинації здорових дітей віком від 12 до 15 років".

Уряд опинився під серйозним ударом критики за те, що він не забезпечив щеплення дітям старше 12 років для їх повернення до школи. Країни по всій Європі протягом деякого часу вакцинували цю вікову групу для підготовки до навчального року.

Тиск посилився в п’ятницю з листом, опублікованим British Medical Journal, підписаним багатьма зацікавленими лікарями, педагогами та батьками. Вони зазначили, що від 40 до 50 дітей віком до 18 років щодня потрапляють до лікарні через COVID-19, тоді як 34 000 дітей наразі живуть з тривалим COVID.

Вей Шен Лім, голова JCVI з питань вакцинації проти COVID-19 для, сказав, що для здорових молодих людей "ризик розвитку важкої хвороби COVID-19 невеликий, і тому потенціал користі від вакцинації проти COVID-19 також малий". Він сказав, що комітет дотримується "запобіжного підходу", не рекомендуючи вакцинувати цю групу.