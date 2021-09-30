У Держдепі США зробили заяву з приводу роковин розстрілів у Бабиному Яру
Потрібно подвоїти зусилля, щоб протидіяти ненависті, яка призвела до Голокосту і масових розстрілів у Бабиному Яру.
Про це у середу в соціальній мережі Twitter заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
"Відзначаючи 80-річчя масових розстрілів в Бабиному Яру в Україні, ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб протистояти тій ненависті, яка призвела до Голокосту", - зазначив Нед Прайс.
Він наголосив, що у Державному депратаменті вшановують всіх загиблих у Бабиному Яру та підтверджують зобов’язання розповісти повну історію трагедії.
Як повідомлялося, президент Німеччини 6 жовтня відвідає Україну для участі у заходах, присвячених трагедії Бабиного Яру.
6 жовтня у Бабиному Яру до 80-х роковин масових розстрілів відбудеться офіційна церемонія вшанування пам’яті за участі президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини, Ізраїлю і Албанії.