В Госдепе США сделали заявление по поводу годовщины расстрелов в Бабьем Яру

Нужно удвоить усилия, чтобы противодействовать ненависти, которая привела к Холокосту и массовым расстрелам в Бабьем Яру.

Об этом в среду в социальной сети Twitter заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Отмечая 80-летие массовых расстрелов в Бабьем Яру в Украине, мы должны удвоить наши усилия, чтобы противостоять той ненависти, которая привела к Холокосту", - отметил Нед Прайс.

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Он отметил, что в Государственном депратаменти чествуют всех погибших в Бабьем Яру и подтверждают обязательства рассказать полную историю трагедии.

Как сообщалось, президент Германии 6 октября посетит Украину для участия в мероприятиях, посвященных трагедии Бабьего Яра.

6 октября в Бабьем Яру к 80-й годовщине массовых расстрелов состоится официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии, Израиля и Албании.