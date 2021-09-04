США розсекретять документи про розслідування терактів 11 вересня

Президент США Джо Байден у п'ятницю наказав розсекретити документи, які стосуються розслідування ФБР терактів 11 вересня.

Про це повідомляється на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".

"Коли я балотувався на пост президента, я взяв на себе зобов'язання забезпечити прозорість щодо розсекречення документів про терористичні атаки на Америку 11 вересня 2001 року", - йдеться в оприлюдненій заяві Байдена.

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"Сьогодні я підписав розпорядження, яке наказує Міністерству юстиції та іншим відповідним відомствам контролювати розсекречення документів, пов'язаних з розслідуваннями ФБР 11 вересня. Розпорядження вимагає від генерального прокурора оприлюднити розсекречені документи протягом наступних шести місяців", - сказано у заяві.

Члени сімей жертв терактів 11 вересня попросили у четвер уряд США перевірити їхні підозри у тому, що ФБР брехало або знищувало докази, які пов’язують Саудівську Аравію з викрадачами літаків.

Саудівська Аравія заявляла, що не відігравала жодної ролі в атаках, здійснених викраденими літаками.

Родичі жертв роками наполягають на отриманні додаткової інформації про те, що саме ФБР виявило у своєму розслідуванні.

11 вересня 2021 року виповнюється 20 річниця терактів ісламістської організації "Аль-Каїда" на території США за допомогою захоплених пасажирських літаків.