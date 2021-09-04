Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

США рассекретят документы о расследовании терактов 11 сентября

Суббота, 4 сентября 2021, 14:58

Президент США Джо Байден в пятницу приказал рассекретить документы, касающиеся расследования ФБР терактов 11 сентября.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

"Когда я баллотировался на пост президента, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность по рассекречиванию документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года", - говорится в обнародованном заявлении Байдена.

Читайте также
Испытание Афганистаном: как нынешний кризис повлияет на США и Байдена

"Сегодня я подписал распоряжение, которое предписывает Министерству юстиции и другим ведомствам контролировать рассекречивание документов, связанных с расследованиями ФБР 11 сентября. Распоряжение требует от генерального прокурора обнародовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев", - говорится в заявлении.

Члены семей жертв терактов 11 сентября попросили в четверг правительство США проверить их подозрения в том, что ФБР лгало или уничтожало доказательства, связывающие Саудовскую Аравию с похитителями самолетов.

Саудовская Аравия заявляла, что не играла никакой роли в атаках, совершенных похищенными самолетами.

Родственники жертв годами настаивают на получении дополнительной информации о том, что именно ФБР обнаружило в своем расследовании.

11 сентября 2021 года исполняется 20 годовщина терактов исламистской организации "Аль-Каида" на территории США с помощью захваченных пассажирских самолетов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Байден
powered by lun.ua

Статьи

Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле

Кто из украинцев остался в Кабуле и угрожает им опасность? Зачем украинский спецназ выполнял операцию, от которой отказались вооруженные силы других стран?
3 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок

Как заставить вакцинироваться противников прививок? Европейские страны одна за другой вводят ограничения для невакцинированных (укр.)
3 сентября 2021 — Мария Емец, Европейская правда

Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой

Что получила Украина по результатам встречи в Белом доме? И какие сигналы президенты Байден и Зеленский отправили друг другу? (укр.)
2 сентября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Нова Європа"