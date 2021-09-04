США рассекретят документы о расследовании терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден в пятницу приказал рассекретить документы, касающиеся расследования ФБР терактов 11 сентября.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

"Когда я баллотировался на пост президента, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность по рассекречиванию документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года", - говорится в обнародованном заявлении Байдена.

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"Сегодня я подписал распоряжение, которое предписывает Министерству юстиции и другим ведомствам контролировать рассекречивание документов, связанных с расследованиями ФБР 11 сентября. Распоряжение требует от генерального прокурора обнародовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев", - говорится в заявлении.

Члены семей жертв терактов 11 сентября попросили в четверг правительство США проверить их подозрения в том, что ФБР лгало или уничтожало доказательства, связывающие Саудовскую Аравию с похитителями самолетов.

Саудовская Аравия заявляла, что не играла никакой роли в атаках, совершенных похищенными самолетами.

Родственники жертв годами настаивают на получении дополнительной информации о том, что именно ФБР обнаружило в своем расследовании.

11 сентября 2021 года исполняется 20 годовщина терактов исламистской организации "Аль-Каида" на территории США с помощью захваченных пассажирских самолетов.