США рассекретят документы о расследовании терактов 11 сентября
Президент США Джо Байден в пятницу приказал рассекретить документы, касающиеся расследования ФБР терактов 11 сентября.
Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".
"Когда я баллотировался на пост президента, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность по рассекречиванию документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года", - говорится в обнародованном заявлении Байдена.
"Сегодня я подписал распоряжение, которое предписывает Министерству юстиции и другим ведомствам контролировать рассекречивание документов, связанных с расследованиями ФБР 11 сентября. Распоряжение требует от генерального прокурора обнародовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев", - говорится в заявлении.
Члены семей жертв терактов 11 сентября попросили в четверг правительство США проверить их подозрения в том, что ФБР лгало или уничтожало доказательства, связывающие Саудовскую Аравию с похитителями самолетов.
Саудовская Аравия заявляла, что не играла никакой роли в атаках, совершенных похищенными самолетами.
Родственники жертв годами настаивают на получении дополнительной информации о том, что именно ФБР обнаружило в своем расследовании.
11 сентября 2021 года исполняется 20 годовщина терактов исламистской организации "Аль-Каида" на территории США с помощью захваченных пассажирских самолетов.