Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Німеччині прозвітували про 61% повністю щеплених від коронавірусу

Субота, 4 вересня 2021, 15:41

Понад 61% жителів Німеччини повністю вакциновані від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан у Twitter в суботу.

За його даними, понад 54 мільйона осіб (65,7%) отримали принаймні одну дозу вакцини.

Читайте також
У Лондоні на протесті антивакцинаторів поранили чотирьох поліцейських

Майже 51 мільйон людей (61,2%) повністю захищені від інфекції.

"Це добре, але нам все ще потрібно не менше 5 мільйонів щеплень для більш безпечної осені і зими", - написав у суботу політик ХДС в Twitter.

Нагадаємо, коаліція "Християнських демократів" та соціал-демократів досягла згоди щодо того, що роботодавцям у деяких сферах варто дозволити питати у своїх працівників про наявність щеплення від коронавірусу.

31 серпня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС досягнув своєї цілі щодо 70% вакцинованих до кінця літа.

На цей час найвищі показники вакцинації - у країнах Західної та Північної Європи. У деяких із них принаймні однією дозою щеплені понад 90% дорослих.

Читайте також:  Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Коронавірус Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі

Хто з українців залишився у Кабулі і чи загрожує їм небезпека? Навіщо українські спецпризначенці виконували операцію, від якої відмовилися збройні сили інших країн?
3 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень

Як змусити вакцинуватися противників щеплень? Європейські країни одна за одною запроваджують  обмеження для невакцинованих. 
3 вересня 2021 — Марія Ємець, Європейська правда

Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою

Що отримала Україна за результатами зустрічі у Білому домі? І які сигнали президенти Байден та Зеленський направили один одному?
2 вересня 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"