У Лондоні на протесті антивакцинаторів поранили чотирьох поліцейських
Четверо поліцейських отримали поранення під час протестів проти вакцинації в Лондоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
"Деякі протестувальники стали демонструвати жорстокість щодо поліції під час демонстрацій по всій столиці в п'ятницю" - повідомили в столичній поліції.
Правоохоронці засудили насильство як неприйнятне і сказали, що четверо офіцерів отримали поранення в сутичках з протестувальниками.
У Лондоні в п’ятницю зібралися сотні демонстрантів-антивакцинаторів, група мітингарів намагалася штурмувати штаб-квартиру Регуляторного агентства з лікарських засобів та медичних товарів (MHRA).
На кадрах у соціальних мережах видно, що поліція утримує людей від входу до британського регулятора на площі Кабот.
Демонстрації проходили і в інших місцях британської столиці. Повідомляється також про кілька арештів.
MHRA є органом, відповідальним за схвалення використання вакцин проти коронавірусу у Великій Британії.