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У Лондоні на протесті антивакцинаторів поранили чотирьох поліцейських

П'ятниця, 3 вересня 2021, 20:54

Четверо поліцейських отримали поранення під час протестів проти вакцинації в Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Деякі протестувальники стали демонструвати жорстокість щодо поліції під час демонстрацій по всій столиці в п'ятницю" - повідомили в столичній поліції.

Правоохоронці засудили насильство як неприйнятне і сказали, що четверо офіцерів отримали поранення в сутичках з протестувальниками.

У Лондоні в п’ятницю зібралися сотні демонстрантів-антивакцинаторів, група мітингарів намагалася штурмувати штаб-квартиру Регуляторного агентства з лікарських засобів та медичних товарів (MHRA).

На кадрах у соціальних мережах видно, що поліція утримує людей від входу до британського регулятора на площі Кабот.

Демонстрації проходили і в інших місцях британської столиці. Повідомляється також про кілька арештів.

MHRA є органом, відповідальним за схвалення використання вакцин проти коронавірусу у Великій Британії.

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Велика Британія
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