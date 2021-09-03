У Німеччині можуть дозволити роботодавцям деяких сфер цікавитись, чи вакциновані працівники

Коаліція "Християнських демократів" та соціал-демократів досягла згоди щодо того, що роботодавцям у деяких сферах варто дозволити питати у своїх працівників про наявність щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це сказав федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

Міністр зазначив, що у лікарнях задовго до епідемії коронавірусу була практика запитувати у працівників, які контактують з пацієнтами, про наявність щеплень від різних інфекційних захворювань. "З огляду на цю пандемію, ми хочмо розширити право на отримання такої інформації на інші сфери", - сказав Шпан, деталізувавши, що це можуть бути будинки для літніх людей, центри догляду за дітьми, школи.

"Інакше як потім пояснювати людині, що його матір померла від коронавірусу, тому що працівник, який забезпечував догляд за нею, не був щеплений?", - зауважив Шпан.

Він допустив, що доречно було б розширити таку практику і на офіси-коворкінги, але для цього не знайдеться достатньо підтримки у парламенті.

Канцлерка Ангела Меркель раніше запевнила, що Німеччина не планує зобов'язувати вакцинуватись жодну з категорій.

Нагадаємо, деякі країни, як Франція і Греція, вимагають від працівників медичної сфери вакцинуватись від коронавірусу, і ще низка професій зможуть виходити на роботу тільки за наявності ковід-сертифікату, що може посвідчувати також перенесену хворобу або свіжий негативний тест.

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