США у річницю Мінського протоколу закликали РФ виконати свої зобов’язання

Посольство США в Україні в сьому річницю підписання Мінського протоколу звернулося до Росії з вимогою повністю виконати свої зобов'язання щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву посольство розмістило на своїй сторінці у Facebook.

"У сьому річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання, у тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб" - йдеться у заяві.

У посольстві наголосили, що Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.

"Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України" - явили у диппредставництві.

Раніше президент США Джо Байден заявив президенту України Володимиру Зеленському у Вашингтоні в середу, що Сполучені Штати твердо прихильні територіальній цілісності України, зобов’язавшись виділити 60 мільйонів доларів додаткової військової допомоги.

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