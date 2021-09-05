США в годовщину Минского протокола призвали РФ выполнить свои обязательства
Посольство США в Украине в седьмую годовщину подписания Минского протокола обратилось к России с требованием полностью выполнить свои обязательства по мирному урегулированию на Донбассе.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление посольство разместило на своей странице в Facebook.
"В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц", - говорится в заявлении.
В посольстве отметили, что Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.
"Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатою ею на востоке Украины" - представили в диппредставительстве.
Ранее президент США Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне в среду, что Соединенные Штаты твердо привержены территориальной целостности Украины, обязавшись выделить 60 млн долларов дополнительной военной помощи.