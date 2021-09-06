Байден відвідає Україну, але не в цьому році - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що президент США Джозеф Байден відвідає Україну, але не цього року.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю ввечері, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що поки сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, досягнутих під час візиту президента України Володимира Зеленського в США.

Раніше Кулеба повідомляв, що українські дипломати працюють над підготовкою візиту президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в Україну.

Раніше Байден відвідував Україну в січні 2017 року на посаді віцепрезидента США. Під час свого візиту він взяв участь у двосторонніх зустрічах з п'ятим президентом України Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який тоді очолював уряд.

Раніше президент США Джо Байден заявив про бажання знову відвідати Україну.

Що ж Україна отримала на виході з Білого дому та чи використала всі свої шанси на підтримку та залучення Сполучених Штатів, читайте в аналітиці Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою.