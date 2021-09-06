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Байден посетит Украину, но не в этом году - Кулеба

Понедельник, 6 сентября 2021, 09:54

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в этом году.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Ранее Кулеба сообщал, что украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Украину.

Ранее Байден посещал Украину в январе 2017 года на должности вице-президента США. Во время своего визита он принял участие в двусторонних встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который тогда возглавлял правительство.

Ранее президент США Джо Байден заявил о желании вновь посетить Украину.

Что же Украина получила на выходе из Белого дома и или использовала все свои шансы на поддержку и привлечение Соединенных Штатов, читайте в аналитике Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой.

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