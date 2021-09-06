Чехія скасує вимогу носити маски після вакцинації 75% населення

Уряд Чехії може скасувати вимогу про обов'язкове використання масок в приміщеннях після того, як буде повністю вакциновано 75% населення.

Про це заявив глава МОЗ Адам Войтех, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Припускаючи вищий рівень імунізації, ми можемо скасувати ці заходи. Це те, про що ми говоримо сьогодні ", - сказав Войтех, згадавши також обмеження на масові заходи.

Тільки 54% чеських громадян в даний час вакциновані, що ставить рівень вакцинації в країні нижче середнього показника по ЄС.

Однак чеський уряд зараз обмірковує нову кампанію, щоб спонукати більше людей отримати вакцину. "Йдеться про те, щоб переконати, кожного разу наголошуючи, що без достатньої імунізації ми знову можемо мати перевантажені лікарні", - додав Войтех.

Однак, за його словами, питання про введення обов'язкової вакцинації зараз не обговорюється.

Чеський уряд створив центри вакцинації навіть в комерційних центрах, де люди можуть робити уколи без попередньої реєстрації. Ці центри працюватимуть як мінімум до жовтня.

Третє бустерне щеплення від COVID-19 також буде доступне з 20 вересня для людей, які завершили вакцинацію вісім місяців тому.