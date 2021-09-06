Європейські банки щороку зберігають у податкових гаванях 20 млрд євро

Провідні європейські банки розміщують в податкових гаванях близько 20 млрд євро щорічно, що еквівалентно 14% їх загального прибутку.

Про це йдеться в новому звіті незалежної дослідницької групи Податкова обсерваторія ЄС, яка аналізує 36 великих банків, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Згідно зі звітом, прибуток, що реєструється банками в податкових притулках, надмірно високий. Близько 238 000 євро прибутку на одного співробітника реєструється банками в гаванях в порівнянні з 65 000 євро в країнах, які не є такими.

Незважаючи на те, що банки реєструють 14% свого прибутку в податкових гаванях, відсоток зайнятого в них персоналу становить всього 4%.

Банки, які користуються особливо низькою ефективною ставкою податку на прибуток, менше 15%, включають Barclays, HSBC і NatWest, який торік змінив свою назву з Royal Bank of Scotland. Ефективна ставка податку розраховується як відношення сукупного сплаченого податку до оголошеної прибутку в усіх юрисдикціях.

Використання банками податкових притулків розглядається багатьма активістами як особливо кричуще, оскільки понад 1,5 трлн євро грошей платників податків було використано для порятунку проблемних банків в Європі після фінансової кризи 2008 року.

Відсоток прибутку, зареєстрованої в податкових притулках, не змінився за останні сім років, незважаючи на надії, що подання звітності по країнах, введене в 2014 році, призведе до зсуву в практиці.

Вісім банків навіть збільшили відсоток свого прибутку в податкових гаванях за цей період: Monte dei Paschi di Siena (зростання на 19,4%), Intesa Sanpaolo (+12,2%), HSBC (+7,9%), Barclays (+4,3%), Nordea (+2,1%), BBVA (+1%), Banco Santander (+0,8%) і Rabobank (+0,7%).

Проте поведінка досліджених банків різниться. Середній відсоток прибутку становить близько 20%, але ця цифра коливається від 0% у дев'яти банків до 58% у HSBC. Цифра висока через тісні зв'язки HSBC з Гонконгом, який для цілей дослідження вважався податковою гаванню.

Як один з найбільших банків у світі, HSBC забезпечує 10% обороту, прибутку і співробітників в 36 досліджених банках. У звіті стверджується, що прибуток компанії має найнижчі середні ефективні податкові ставки (13%).

HSBC реєструє майже 60% свого загального прибутку в Гонконзі при ефективній податковій ставці 11%. І це попри те, що процентна частка персоналу в Гонконзі (15% від загального числа) разюче нижча, ніж зафіксований прибуток.

Представник HSBC сказав, що банк "не використав стратегії відходу від сплати податків, в тому числі ті, які призначені для штучного перенаправлення прибутку в юрисдикції з низькими податками".