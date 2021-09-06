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Прем'єр Польщі не очікує послаблення напруженості на кордоні з Білоруссю

Понеділок, 6 вересня 2021, 15:11

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не бачить перспектив ослаблення напруженості на кордоні з Білоруссю на тлі сплеску міграції та майбутніх військових навчань за участю Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми не очікуємо зниження напруженості на східному кордоні, тому що за кілька днів почнуться найбільші військові навчання за 40 років - "Запад-2021". Ми знаємо, що білоруські служби забезпечують мігрантів їжею і допомагають їм на кордоні в їхніх спробах нелегально дістатися до Польщі", - сказав він.

Польща минулого тижня оголосила надзвичайний стан у двох регіонах, що межують з Білоруссю, після збільшення нелегальної міграції

Очікується, що парламент офіційно схвалить надзвичайний стан - перша постанова такого роду з часів комуністів в Польщі - пізніше в понеділок.

Моравецький закликав всі сторони підтримати заходи, які забороняють масові зібрання і обмежують пересування людей по трикілометровій смузі землі вздовж кордону протягом 30 днів.

Польща також заявила, що може зіткнутися з провокаціями під час навчань "Запад-2021". Основна фаза повинна початися 10 вересня.

За серпень 2021 року Польща зафіксувала безпрецедентну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі - близько 3500, із  них 1000 нелегалів затримали.

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Польща Білорусь
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