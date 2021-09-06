Премьер Польши не ожидает ослабления напряженности на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не видит перспектив ослабления напряженности на границе с Беларусью на фоне всплеска миграции и будущих военных учений с участием России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы не ожидаем снижения напряженности на восточной границе, так как через несколько дней начнутся крупнейшие военные учения за 40 лет - "Запад-2021". Мы знаем, что белорусские службы обеспечивают мигрантов едой и помогают им на границе в их попытках нелегально добраться до Польши", - сказал он.

Польша на прошлой неделе объявила чрезвычайное положение в двух регионах, граничащих с Беларусью, после увеличения нелегальной миграции.

Ожидается, что парламент официально одобрит чрезвычайное положение - первое постановление такого рода со времен коммунистов в Польше - позже в понедельник.

Моравецкий призвал все стороны поддержать меры, запрещающие массовые собрания и ограничивающие передвижение людей по 3-километровой полосе земли вдоль границы в течение 30 дней.

Польша также заявила, что может столкнуться с провокациями во время учений "Запад-2021". Основная фаза должна начаться 10 сентября.

За август Польша зафиксировала беспрецедентное количество попыток незаконного пересечения границы из Беларуси - около 3500, из них 1000 нелегалов задержали.