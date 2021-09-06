Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба і делегація Конгресу США обговорили протидію агресії РФ та зміцнення обороноздатності

Понеділок, 6 вересня 2021, 17:40

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і делегація Конгресу США на зустрічі обговорили зміцнення обороноздатності України, протидію російській агресії та загрози, пов’язані з газопроводом "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Сенатор Ліндсі Грем зазначив, що підтримка України в протидії російській агресії та проведенні реформ залишається одним із питань, яке об'єднує демократів та республіканців. 

Він запевнив, що Конгрес і далі буде підтримувати Україну задля відновлення її територіальної цілісності, зміцнення обороноздатності і внутрішніх трансформацій. "Підтримуючи Україну, ми захищаємо демократію", — заявив сенатор. 

Обговорили також загрози "Північного потоку-2" та кроки, які необхідно здійснити, щоб Росія не використовувала енергетику як геополітичну зброю. 

Дмитро Кулеба звернув увагу на безпекові виклики в Азово-Чорноморському регіоні у зв’язку з діями Росії, зокрема мілітаризацію Криму та перешкоджання свободі судноплавства, а також триваючі порушення прав людини на окупованому півострові. Він закликав конгресменів сприяти посиленню тиску на Кремль з метою припинення репресій і негайного звільнення всіх незаконно утримуваних осіб. 

Як повідомлялося, 6 вересня до Києва прибула делегація Конгресу США, очолювана сенатором-республіканцем від Південної Кароліни Ліндсі Гремом. До її складу входять також сенатори Джон Баррассо (республіканець від Вайомінгу), Бен Сасс (республіканець від Небраски), Томмі Тубервіль (республіканець від Алабами) і конгресмен Вільям Тіммонс (республіканець від Південної Кароліни).

Конгресмени зустрілися також з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС США
powered by lun.ua

Статті

Чорногорія у вогні: як "сербський мир" та друзі Росії довели країну до межі розколу

Сльозогінний газ, світло-шумові гранати, гумові кулі та барикади на вулицях історичної столиці – церковна акція поставила Чорногорію на межу протистояння.
6 вересня 2021 — Наталя Іщенко, для Європейської правди

Домашня робота з екології: що може вивести відносини із США на новий рівень

Україна виходить на новий рівень партнерства з США. Цим трампліном для нас стають сталий розвиток, кліматичний діалог і енергобезпека.
6 вересня 2021 — Леся Василенко, народний депутат України

Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі

Хто з українців залишився у Кабулі і чи загрожує їм небезпека? Навіщо українські спецпризначенці виконували операцію, від якої відмовилися збройні сили інших країн?
3 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда