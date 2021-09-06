Кулеба і делегація Конгресу США обговорили протидію агресії РФ та зміцнення обороноздатності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і делегація Конгресу США на зустрічі обговорили зміцнення обороноздатності України, протидію російській агресії та загрози, пов’язані з газопроводом "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Сенатор Ліндсі Грем зазначив, що підтримка України в протидії російській агресії та проведенні реформ залишається одним із питань, яке об'єднує демократів та республіканців.

Він запевнив, що Конгрес і далі буде підтримувати Україну задля відновлення її територіальної цілісності, зміцнення обороноздатності і внутрішніх трансформацій. "Підтримуючи Україну, ми захищаємо демократію", — заявив сенатор.

Обговорили також загрози "Північного потоку-2" та кроки, які необхідно здійснити, щоб Росія не використовувала енергетику як геополітичну зброю.

Дмитро Кулеба звернув увагу на безпекові виклики в Азово-Чорноморському регіоні у зв’язку з діями Росії, зокрема мілітаризацію Криму та перешкоджання свободі судноплавства, а також триваючі порушення прав людини на окупованому півострові. Він закликав конгресменів сприяти посиленню тиску на Кремль з метою припинення репресій і негайного звільнення всіх незаконно утримуваних осіб.

Як повідомлялося, 6 вересня до Києва прибула делегація Конгресу США, очолювана сенатором-республіканцем від Південної Кароліни Ліндсі Гремом. До її складу входять також сенатори Джон Баррассо (республіканець від Вайомінгу), Бен Сасс (республіканець від Небраски), Томмі Тубервіль (республіканець від Алабами) і конгресмен Вільям Тіммонс (республіканець від Південної Кароліни).

Конгресмени зустрілися також з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.