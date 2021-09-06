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Кулеба и делегация Конгресса США обсудили противодействие агрессии РФ и укрепление обороноспособности

Понедельник, 6 сентября 2021, 17:40

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и делегация Конгресса США на встрече обсудили укрепление обороноспособности Украины, противодействие российской агрессии и угрозы, связанные с газопроводом "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сенатор Линдси Грэм отметил, что поддержка Украины в противодействии российской агрессии и проведении реформ остается одним из вопросов, который объединяет демократов и республиканцев.

Он заверил, что Конгресс и дальше будет поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности, укрепление обороноспособности и внутренних трансформаций. "Поддерживая Украину, мы защищаем демократию", - заявил сенатор.

Обсудили также угрозы "Северного потока-2" и шаги, которые необходимо осуществить, чтобы Россия не использовала энергетику как геополитическое оружие.

Дмитрий Кулеба обратил внимание на вызовы для безопасности в Азово-Черноморском регионе в связи с действиями России, в частности милитаризацию Крыма и препятствование свободе судоходства, а также продолжающиеся нарушения прав человека на оккупированном полуострове. Он призвал конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц.

Как сообщалось, 6 сентября в Киев прибыла делегация Конгресса США, возглавляемая сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом. В ее состав входят также сенаторы Джон Баррассо (республиканец от Вайоминга), Бен Сасс (республиканец от Небраски), Томми Тубервиль (республиканец от Алабамы) и конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец от Южной Каролины).

Конгрессмены встретились также с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

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МИД США
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