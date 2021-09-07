США готують до передачі Україні ще один бойовий катер

США цього року передадуть Україні патрульний катер типу Island.

Як пише "Європейська правда", про це посольство України у США повідомило на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, посольство повідомило про прибуття чергового екіпажу українських моряків до міста Меріленд для проходження навчання з управління та експлуатації судна.

Це п’ятий екіпаж, який проходитиме навчання на території Сполучених Штатів.

"Екіпаж безпосередньо навчатиметься на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України у цьому році" - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, Сполучені Штати пообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні напередодні зустрічі Зеленського з Джо Байденом 1 вересня.

У березні Пентагон оголосив про військову допомогу Україні у розмірі $125 мільйонів, в тому числі два озброєних патрульних катери, які допоможуть країні захистити свої територіальні води.