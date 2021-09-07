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Колишній єврокомісар постане перед судом у справі про хабарництво на суму 60 млн євро

Вівторок, 7 вересня 2021, 10:09

Колишньому європейському комісару Джону Даллі висунуть звинувачення у зв'язку зі скандалом про хабарництво, який призвів до його відставки з Єврокомісії в 2012 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

17 вересня Даллі постане перед судом на Мальті у зв'язку з його участю в справі, яка стала відома як "Даллігейт". Він сказав, що звинувачення були частиною кампанії проти нього.

Помічник Даллі Сільвіо Замміт нібито намагався отримати хабар в розмірі 60 мільйонів євро від шведської тютюнової компанії, щоб скасувати заборону ЄС на снюс, різновид бездимного тютюну.

У той час Даллі був європейським комісаром з охорони здоров'я, який відповідав за проведення реформ щодо тютюнових правил ЄС. У грудні 2012 року Замміт був звинувачений у торгівлі впливом.

Даллі залишив посаду в жовтні 2012 року і заявив, що колишній президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу змусив його піти після того, як представив йому звіт Управління по боротьбі з шахрайством (OLAF).

Джованні Кесслер, який у той час очолював OLAF, сказав, що існують "недвозначні непрямі докази" того, що Даллі знав про спробу підкупу.

У 2019 році Суд ЄС відхилив позов Даллі про компенсацію збитку, який, за його твердженнями, він отримав від втрати роботи.

Даллі ніколи не висували звинувачень на Мальті. Він повернувся в країну у 2013 році, після того як новообраний лейбористський уряд зняв з посади комісара поліції Джона Ріццо, який сказав, що у Даллі є справа, на яку потрібно відповісти.

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