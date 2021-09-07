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Чехія першою в ЄС пожертвувала кошти на паркан між Литвою і Білоруссю

Вівторок, 7 вересня 2021, 11:55

Чехія стала першою державою-членом ЄС, яка виділила Литві кошти на побудову бар’єру уздовж кордону з Білоруссю на тлі напливу мігрантів та майбутніх військових навчань під керівництвом Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чеська пожертва вартістю пів мільйона євро надійшла на тлі того, що Литва хоче отримати від ЄС фінансування триметрової огорожі, яка розтягнеться на понад 500 км і коштуватиме близько 152 млн євро.

"Цілком зрозуміло, що нам потрібно краще захищати зовнішні кордони ЄС, і ми повинні повністю підтримувати ті країни-члени, включаючи Литву, які готові виконувати свою роботу та захищати зовнішній кордон", - сказав міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек у Вільнюсі у вівторок, оголошуючи про пожертвування 13,5 мільйонів чеських крон (530 000 євро).

"Нахабні дії Лукашенка вимагають додаткових санкцій проти білоруського режиму", - сказав він.

Цього року Литва прийняла більше 4000 мігрантів проти 81 у минулому році. У Польщі та Латвії також спостерігається збільшення кількості мігрантів з Білорусі.

Польща оголосила надзвичайний стан у двох регіонах, що межують з Білорусією, внаслідок зростання нелегальної міграції, у якій Варшава звинуватила Мінськ.

Нагадаємо, 1 вересня Україна направила Литві, яка зводить паркан на кордоні з Білоруссю через міграційний тиск Мінська, другу частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб балтійської держави.

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Чехія Литва мігранти
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