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Чехия первой в ЕС пожертвовала средства на забор между Литвой и Беларусью

Вторник, 7 сентября 2021, 11:55

Чехия стала первым государством-членом ЕС, которая выделила Литве средства на строительство барьера вдоль границы с Беларусью на фоне наплыва мигрантов и будущих военных учений под руководством России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чешское пожертвование стоимостью полмиллиона евро поступило на фоне того, что Литва хочет получить от ЕС финансирование трехметровой ограды, которая растянется на более чем 500 км и будет стоить около 152 млн евро.

"Вполне понятно, что нам нужно лучше защищать внешние границы ЕС, и мы должны полностью поддерживать те страны-члены, включая Литву, которые готовы выполнять свою работу и защищать внешнюю границу", - сказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек в Вильнюсе во вторник, объявляя о пожертвовании 13,5 млн чешских крон (530 000 евро).

"Наглые действия Лукашенко требуют дополнительных санкций против белорусского режима", - сказал он.

В этом году Литва приняла более 4000 мигрантов против 81 в прошлом году. В Польше и Латвии также наблюдается увеличение количества мигрантов из Беларуси.

Польша объявила чрезвычайное положение в двух регионах, граничащих с Беларусью, в результате роста нелегальной миграции, в которой Варшава обвинила Минск.

Напомним, 1 сентября Украина отправила Литве, которая возводит забор на границе с Беларусью из-за миграционного давления Минска, вторую часть гуманитарной помощи для потребностей балтийского государства.

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Чехия Литва мигранты
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