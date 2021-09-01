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Україна направила другу партію гуманітарної допомоги Литві

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Середа, 1 вересня 2021, 16:22

Україна направила Литві, яка зводить паркан на кордоні з Білоруссю через міграційний тиск Мінська, другу частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб балтійської держави.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Понад 48 тонн гуманітарного вантажу вирушили 1 вересня з України до Литви в рамках другого етапу надання допомоги відповідно до указу президента Зеленського та розпорядження Кабміну. Загалом етапів буде три.

 
Фото: ДСНС

Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів, підкреслили в ДСНС, не уточнивши, яку саме допомогу надається.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при МВС Литви.

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Першу частину вантажу вагою понад 38 тонн, у тому числі партію колючого дроту, було доставлено та передано литовській стороні 14 серпня цього року.

Литва почала зводити паркан на кордоні з Білоруссю у зв'язку з тим, що в останні місяці різко зросло число нелегальних мігрантів.

В цьому році в Литву через кордон з Білоруссю вже потрапило понад 4,1 тисячі мігрантів.

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Литва Білорусь мігранти
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