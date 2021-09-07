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Меркель обурилась порівнянню вакцинованих людей з морськими свинками

Вівторок, 7 вересня 2021, 12:22

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель публічно дорікнула одному з найпопулярніших німецьких політиків Олафу Шольцу, який описав людей, які були щеплені проти COVID-19, як "морських свинок".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Меркель заявила у вівторок у промові перед парламентом, що "ніхто з нас не був і не є морською свинкою, коли справа доходить до вакцинації".

Віцеканцлер Олаф Шольц, лівоцентристська партія соціал-демократів якого віднедавна лідирує в опитуваннях напередодні виборів у Німеччині 26 вересня, нещодавно заявив, що повністю вакциновані люди є "морськими свинками для тих, хто досі утримувався від щеплення".

Він додав, що сам був вакцинований, і інші повинні наслідувати цей приклад.

Канцлерка наголосила, що "ні Олаф Шольц, ні я, і ніхто інший" не є "морськими свинками" у застосуванні повністю випробуваних і схвалених вакцин у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що понад 61% жителів Німеччини повністю вакциновані від коронавірусу.

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Меркель Вакцини
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