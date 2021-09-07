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Укр / Рус

Меркель возмутилась сравнением вакцинированных людей с морскими свинками

Вторник, 7 сентября 2021, 12:22

Канцлер Германии Ангела Меркель публично упрекнула одного из самых популярных немецких политиков Олафа Шольца, который описал людей, привитых от COVID-19, как "морских свинок".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Меркель заявила во вторник в речи перед парламентом, что "никто из нас не был и не является морской свинкой, когда дело доходит до вакцинации".

Вице-канцлер Олаф Шольц, левоцентристская партия социал-демократов которого с недавних пор лидирует в опросах накануне выборов в Германии 26 сентября, недавно заявил, что полностью вакцинированные люди стали "морскими свинками для тех, кто до сих пор воздерживался от прививки".

Он добавил, что сам был вакцинирован, и другие должны последовать этому примеру.

Канцлер отметила, что "ни Олаф Шольц, ни я, и никто другой" не являются "морскими свинками" в применении полностью испытанных и одобренных вакцин в Германии.

Ранее сообщалось, что более 61% жителей Германии полностью вакцинированы от коронавируса.

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Меркель Вакцины
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