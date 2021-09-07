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Блок Меркель продолжает терять рейтинг, до выборов в Германии менее трех недель

Вторник, 7 сентября 2021, 14:06

Поддержка консервативного блока канцлера Германии Ангелы Меркель упала до рекордно низкого уровня.

Об этом свидетельствуют данные опроса Forsa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Менее чем за три недели до выборов в Германии рейтинг блока ХДС / ХСС составляет 19% и за неделю потерял два пункта. Это самый низкий уровень за время проведения данного опроса.

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Лидирует в рейтинге Социал-демократическая партия, которую поддерживают 25% избирателей.

На третьем месте идут "Зеленые", за которых готовы проголосовать 17% избирателей. За ними следуют Свободные демократы (СвДП) - 13%, и правая "Альтернатива для Германии" - 11%.

Партию "Левые", которая теоретически могла бы объединиться в коалицию с СДПГ и "Зелеными", поддерживают 6% избирателей.

Блок ХДС / ХСС в последние недели показывает падение во всех опросах.

На прошлой неделе опрос DeutschlandTrend показал 20% поддержки - на семь пунктов меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое низкое значение, которое когда-либо имел блок в этом опросе.

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