Європа пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень

У Європі цього року було найтепліше літо за всю історію спостережень, хоча температура і не набагато відрізнялася у порівнянні з двома попередніми роками в червні-серпні.

Про це свідчать дані Європейської служби з питань зміни клімату Copernicus, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Середня температура повітря в червні-серпні була майже на 1,0 градус Цельсія вищою за середній показник за 1991-2020 роки. Попереднє найтепліше літо 2010 і 2018 років було холоднішим на 0,1 градуса.

У глобальному масштабі серпень 2021 року разом з серпнем 2017 року став третім найспекотнішим за всю історію спостережень - трохи більше ніж на 0,3 градуса тепліше, ніж в середньому за 1991-2020 роки.

Для Європи серпень 2021 року було близький до середнього значення за 1991-2020 роки, але з контрастними умовами по всьому континенту. До них відносяться рекордні максимальні температури в країнах Середземномор'я, температури вище середнього на сході і, як правило, нижчі за середні на півночі.

Дані служби Copernicus відслідковуються з 1950 року, але їх також звіряють з іншими наборами даних, починаючи з середини XIX століття.

Нагадаємо, у Греції чотири пожежні літаки та близько 40 пожежників були відправлені в район гори Афон для гасіння лісової пожежі.

В іспанському регіоні Галісія намагаються взяти під контроль дві великі лісові пожежі, які вже охопили територію у понад 1000 гектарів.

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