Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений

В Европе в этом году было самое теплое лето за всю историю наблюдений, хотя температура и не намного отличалась по сравнению с двумя предыдущими годами в июне-августе.

Об этом свидетельствуют данные Европейской службы по вопросам изменения климата Copernicus, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Средняя температура воздуха в июне-августе была почти на 1,0 градуса Цельсия выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Предыдущее самое теплое лето 2010 и 2018 годов было холоднее на 0,1 градуса.

В глобальном масштабе август 2021 вместе с августом 2017 года стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений - чуть более чем на 0,3 градуса теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы.

Для Европы август 2021 года было близок к среднему значению за 1991-2020 годы, но с контрастными условиями по всему континенту. К ним относятся рекордные максимальные температуры в странах Средиземноморья, температуры выше среднего на востоке и, как правило, ниже средних на севере.

Данные службы Copernicus отслеживаются с 1950 года, но их сверяют с другими наборами данных, начиная с середины XIX века.

Напомним, в Греции четыре пожарных самолета и около 40 пожарных были отправлены в район горы Афон для тушения лесного пожара.

В испанском регионе Галисия пытаются взять под контроль два крупных лесных пожара, которые уже охватили более 1000 гектаров.

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