На Афоні спалахнула лісова пожежа
Вівторок, 7 вересня 2021, 14:43
У Греції на горі Афон вирує лісова пожежа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Чотири пожежних літаки та близько 40 пожежників були відправлені на Афон на півночі Греції для гасіння лісової пожежі. Поширенню вогню сильний вітер.
Згідно з повідомленнями, пожежа спалахнула в лісових масивах поблизу скиту або хутора, сполученого з монастирем Агія-Анна, всередині кордонів чернечої громади.
Місце пожежі є віддаленим і важкодоступним, повідомили у пожежній бригаді.
Понад 500 лісових пожеж спалахнули по всій Греції з початку серпня, спустошивши ліси та змусивши евакуювати тисячі людей.
Найбільша з них, на острові Евія поблизу Афін, горіла протягом кількох днів, перш ніж її локалізували.
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