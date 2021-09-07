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На Афоні спалахнула лісова пожежа

Вівторок, 7 вересня 2021, 14:43

У Греції на горі Афон вирує лісова пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Чотири пожежних літаки та близько 40 пожежників були відправлені на Афон на півночі Греції для гасіння лісової пожежі.  Поширенню вогню сильний вітер.

Згідно з повідомленнями, пожежа спалахнула в лісових масивах поблизу скиту або хутора, сполученого з монастирем Агія-Анна, всередині кордонів чернечої громади.

Місце пожежі є віддаленим і важкодоступним, повідомили у пожежній бригаді.

Понад 500 лісових пожеж спалахнули по всій Греції з початку серпня, спустошивши ліси та змусивши евакуювати тисячі людей.

Найбільша з них, на острові Евія поблизу Афін, горіла протягом кількох днів, перш ніж її локалізували.

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Греція
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