Пожежі на півночі Іспанії знищили 1000 гектарів лісу, вогонь не взяли під контроль

В іспанському регіоні Галісія намагаються взяти під контроль дві великі лісові пожежі, які вже охопили територію у понад 1000 гектарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Пожежа поблизу маленького містечка Рібас-де-Сіл почалася вдень у понеділок і швидко поширилася, через що були перекриті місцеві дороги та залізничні лінії.

Радник з питань сільського господарства Галісії Хосе Гонсалес заявив, що пожежа була вчинена "явно навмисна". "Той, хто підпалив цей вогонь і зробив цей бардак, прекрасно знав, яку шкоду він завдає", - сказав він, додавши, що поширенню вогню сприяли сильний вітер та спека у +34 градуси.

Влада попередила мешканців навколишніх сіл, які могли опинитися на шляху пожежі, але евакуація поки не проводиться.

Військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій Іспанії надіслав підкріплення для підтримки місцевої пожежної частини, яка розгорнула 49 наземних команд, вісім літаків та 14 гелікоптерів для гасіння полум'я. Але вони поки що не змогли взяти під контроль вогонь.

Цього року лісові пожежі знищили в Іспанії 74 260 гектарів, що перевищує середній показник за останні 10 років. Дані Міністерства охорони навколишнього середовища показують, що сім з 10 найспекотніших років в історії Іспанії відбулися за останнє десятиліття.

Нагадаємо, у Греції чотири пожежні літаки та близько 40 пожежників були відправлені в район гори Афон для гасіння лісової пожежі.

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