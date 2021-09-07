У Варшаві назвали "агресією" звернення Єврокомісії до Суду ЄС щодо Польщі

Міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро назвав "агресією" рішення Єврокомісії звернутись до Суду ЄС щодо фінансового покарання Польщі за невиконання рішень суду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

"Це ще один прояв агресії Єврокомісії проти Польщі, спроба обмежити наш суверенітет і атака на правопорядок у Польщі", - заявив Зьобро.

"У ЄС знають, що Євросоюз не має права втручатися у питання системної організації судової гілки влади в країнах ЄС. Це випливає не тільки напряму з букви договорів ЄС, але й з рішень конституційних судів багатьох країн ЄС… У випадку Польщі Єврокомісія вважає, що участь парламенту у призначенні Ради суддів викликає сумніви з приводу подальшої незалежності суддів, а у випадку Німеччини Єврокомісія толерує ситуацію, коли політики напряму обирають суддів до найвищого суду", - сказав міністр на брифінгу у вівторок.

Він додав, що у Польщі принцип відбору до цього органу фактично повторює іспанську систему, і до неї у Єврокомісії та Суду ЄС нема питань.

"Не можна знайти інакшого пояснення, ніж те, що ми маємо справу з політикою, і це агресія проти Польщі під правовим приводом", - повторив міністр.

Нагадаємо, 7 вересня Єврокомісія попросила Суд ЄС накласти фінансові санкції на Польщу за невиконання двох окремих рішень суду, що свідчить про те, що польська влада продовжує підривати судову систему країни.

Комісія не уточнила, на яку суму пропонує карати Польщу, Суд ЄС має сам ухвалити рішення про це.

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