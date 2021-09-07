Єврокомісія просить Суд ЄС фінансово покарати Польщу через судову реформу

Європейська комісія просить Суд ЄС накласти фінансові санкції для Польщі за невиконання двох окремих рішень суду, що свідчить про те, що польська влада продовжує підривати судову систему країни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

По-перше, Єврокомісія вирішила просити Суд ЄС накласти на Польщу фінансові санкції за недотримання рішення від 14 липня 2021 року, яким у якості тимчасового заходу вимагалося припинити роботу Дисциплінарної палати Верховного суду. Комісія просить Суд накласти щоденну пеню на Польщу доти, поки тимчасові заходи не будуть повністю виконані.

По-друге, Комісія також вирішила надіслати Польщі офіційний лист із повідомленням про те, що вона не вжила необхідних заходів для повного виконання рішення Суду ЄС від 15 липня 2021 року, яке встановлює, що польське законодавство про дисциплінарний режим щодо суддів несумісне із законодавством ЄС.

20 липня Комісія надіслала лист до Польщі з двох питань - наказу Суду ЄС про тимчасові заходи (14 липня) та його рішення (15 липня). Комісія попросила Польщу повідомити про всі вжиті чи передбачені заходи для повного виконання наказу і рішення.

Польська влада відповіла Комісії 16 серпня.

Що стосується наказу про тимчасові заходи від 14 липня, то, вивчивши відповідь польської влади, Комісія вважає, що Польща не вжила всіх заходів, необхідних для повного виконання наказу Суду. Наприклад, нещодавно польська влада розпочала дисциплінарне розслідування проти звичайного судді, який застосував розпорядження від 14 липня у справі, що перебувала на розгляді. Крім того, Дисциплінарна палата продовжує працювати.

Щодо рішення Суду від 15 липня, Комісія вважає, що Польща не вжила необхідних заходів для його виконання. Польща повідомила про намір ліквідувати Дисциплінарну палату в її нинішньому вигляді, але не надала жодних деталей.

Комісія не уточнила, на яку суму пропонує карати Польщу, Суд ЄС має сам ухвалити рішення про це.

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