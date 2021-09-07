В Варшаве назвали "агрессией" обращение Еврокомиссии в Суд ЕС в отношении Польши

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал "агрессией" решение Еврокомиссии обратиться в Суд ЕС по поводу финансового наказания Польши за невыполнение решений суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

"Это еще одно проявление агрессии Еврокомиссии против Польши, попытка ограничить наш суверенитет и атака на правопорядок в Польше", - заявил Зебро.

"В ЕС знают, что Евросоюз не имеет права вмешиваться в вопросы системной организации судебной ветви власти в странах ЕС. Это следует не только напрямую из буквы договоров Евросоюза, но и решений конституционных судов многих стран ЕС... В случае Польши Еврокомиссия считает, что участие парламента в назначении Совета судей вызывает сомнения по поводу дальнейшей независимости судей, а в случае Германии Еврокомиссия терпит ситуацию, когда политики напрямую выбирают судей", - сказал министр на брифинге во вторник.

Он добавил, что в Польше принцип отбора в этот орган фактически повторяет испанскую систему, и к ней в Еврокомиссии и Суда ЕС нет вопросов.

"Нельзя найти иного объяснения, чем то, что мы имеем дело с политикой, и это агрессия против Польши под правовым предлогом", - повторил Зебро.

Напомним, 7 сентября Еврокомиссия попросила Суд ЕС наложить финансовые санкции на Польшу за невыполнение двух отдельных решений суда, что свидетельствует о том, что польские власти продолжают подрывать судебную систему страны.

Комиссия не уточнила, на какую сумму предлагает наказывать Польшу, Суд ЕС должен сам принять решение.

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