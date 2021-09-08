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Байден продовжив дію указу про санкції за іноземне втручання у вибори

Середа, 8 вересня 2021, 09:35

Президент США Джо Байден продовжив на рік режим надзвичайної ситуації у зв’язку із загрозою іноземного втручання у вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Як зазначає Байден, хоча не було жодних доказів того, що іноземна держава вплинула на результати або підрахунок голосів на будь-яких виборах у Сполучених Штатах, іноземні держави історично прагнули використовувати вільну і відкриту політичну систему Америки. 

За його словами, з огляду на поширення інтернет-комунікацій в останні роки збільшилися і масштаби та інтенсивність загрози іноземного втручання. 

"Здатність осіб, що знаходяться повністю або в значній частині за межами Сполучених Штатів, втручатися чи підривати довіру громадськості до виборів у Сполучених Штатах, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу до інфраструктури виборів і кампаній або таємного поширення пропаганди і дезінформації, як і раніше, становить  надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться у заяві.

"З цієї причини надзвичайна ситуація в країні, оголошена 12 вересня 2018 року, має тривати і після 12 вересня 2021 року.  Тому відповідно до розділу 202 (d) Закону про національні надзвичайні ситуації (50 U. S. C. 1622(d)) я продовжую протягом одного року дію національної надзвичайної ситуації, оголошеної у виконавчому указі 13848 у зв'язку із загрозою іноземного втручання або підриву суспільної довіри до виборів у Сполучених Штатах", - заявив Байден.

Указ передбачає введення санкцій щодо осіб, що беруть участь у зусиллях із втручання у вибори у США.

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