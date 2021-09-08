Байден продлил действие указа о санкциях за иностранное вмешательство в выборы

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отмечает Байден, хотя не было никаких доказательств того, что иностранное государство повлияло на результаты или подсчет голосов на любых выборах в Соединенных Штатах, иностранные государства исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки.

По его словам, учитывая распространение интернет-коммуникаций в последние годы увеличились и масштабы, и интенсивность угрозы иностранного вмешательства.

"Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в Соединенных Штатах, в том числе путем несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

"По этой причине чрезвычайная ситуация в стране, объявленная 12 сентября 2018 года, должна продолжаться и после 12 сентября 2021 года. Поэтому в соответствии с разделом 202 (d) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях (50 USC 1622 (d)) я продлеваю на год действие национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах", - заявил Байден.

Указ предусматривает введение санкций в отношении лиц, участвующих в усилиях по вмешательству в выборы в США.