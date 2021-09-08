Посольство в Італії вимагає виправити підручник, де Україну віднесли до "російського регіону"

Посольство України в Італії звернулося до італійського міністерства освіти, Асоціації італійських видавців і відповідного видавництва з вимогою виправити підручник географії зі спотвореними фактами про Україну.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що в італійському підручнику з географії "Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре для учнів середньої школи читачі виявили спотворену інформацію про Україну та замовчування фактів російської агресії проти нашої держави.

Зокрема, у підручнику знайшли інформацію про так званий російський регіон, до складу якого, на думку авторів книжки, входять Україна, Білорусь, Молдова та країни Балтії.

Анексований Крим на карті у підручнику показаний українською територією, однак населення півострова порахували як населення Росії.

"У своєму офіційному зверненні до міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та безпосередньо видавництва вищезгаданого підручника посольство переконливо закликає виправити зазначену статтю, у свою чергу пропонуючи відкритість до співпраці у контексті надання авторам навчальних посібників правдивої інформації щодо подій в Україні", - заявили у посольстві.

Також диппредставництво звернулося до усіх небайдужих співвітчизників з проханням повідомляти посольство у разі виявлення фактів фальсифікації української історії та викривленої інформації щодо політичної ситуації в Україні шляхом надсилання листів на адресу emb_it@mfa.gov.ua, зазначивши в темі "Фейкова інформація" та прикріпивши необхідні додатки.

"Впевнені, що об'єднавши зусилля, ми не тільки зупинимо масові дезінформаційні атаки та виправимо штучно нав’язані стереотипи щодо нашої держави, а й забезпечимо всебічне надання учням італійських шкіл неупередженої інформації про Україну", - наголосили у посольстві.