Посольство в Италии требует исправить учебник, где Украину отнесли к "российскому региону"

Посольство Украины в Италии обратилось к итальянскому министерству образования, Ассоциации итальянских издателей и соответствующему издательству с требованием исправить учебник географии с искаженными фактами об Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Сообщается, что в итальянском учебнике по географии "Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре для учащихся средней школы читатели обнаружили искаженную информацию об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства.

В частности, в учебнике нашли информацию о так называемом российском регионе, в состав которого, по мнению авторов книги, входят Украина, Беларусь, Молдова и страны Балтии.

Аннексированный Крым на карте в учебнике показан украинской территорией, однако население полуострова посчитали как население России.

"В своем официальном обращении в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно издательство вышеупомянутого учебника посольство настоятельно призывает исправить указанную статью, в свою очередь предлагая открытость к сотрудничеству в контексте предоставления авторам учебных пособий правдивой информации о событиях в Украине", - заявили в посольстве.

Также диппредставительство обратилось ко всем неравнодушным соотечественникам с просьбой сообщать посольству в случае выявления фактов фальсификации украинской истории и искаженной информации о политической ситуации в Украине путем направления писем по адресу emb_it@mfa.gov.ua, указав в теме "фейковая информация" и прикрепив необходимые приложения.

"Уверены, что, объединив усилия, мы не только остановим массовые дезинформационные атаки и исправим искусственно навязанные стереотипы относительно нашего государства, но и обеспечим всестороннее предоставление учащимся итальянских школ непредвзятой информации об Украине", - отметили в посольстве.