На Монблані загинув іспанський альпініст
Середа, 8 вересня 2021, 13:46
На спуску з Монблана, найвищої вершини Європи, 7 вересня загинув альпініст з Іспанії.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомили у рятувальній службі.
31-річний альпініст досягнув вершини у складі групи з чотирьох осіб звичайним маршрутом. Він зірвався на ділянці, відомій як гребінь Босс, на висоті 4500 м близько 10:15 ранку.
Згідно з повідомленням жандармерії Шамоні, яка розслідує обставини, чоловік впав з італійського боку, пролетівши кількасот метрів. Альпіністи йшли не у зв’язці.
Як повідомлялося, минулого тижня внаслідок сходження лавини постраждали двоє польських і троє українських альпіністів на Казбеку.
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