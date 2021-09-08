На Монблані загинув іспанський альпініст

На спуску з Монблана, найвищої вершини Європи, 7 вересня загинув альпініст з Іспанії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомили у рятувальній службі.

31-річний альпініст досягнув вершини у складі групи з чотирьох осіб звичайним маршрутом. Він зірвався на ділянці, відомій як гребінь Босс, на висоті 4500 м близько 10:15 ранку.

Згідно з повідомленням жандармерії Шамоні, яка розслідує обставини, чоловік впав з італійського боку, пролетівши кількасот метрів. Альпіністи йшли не у зв’язці.

Як повідомлялося, минулого тижня внаслідок сходження лавини постраждали двоє польських і троє українських альпіністів на Казбеку.