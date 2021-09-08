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Укр / Рус
Укр / Рус

На Монблане погиб испанский альпинист

Среда, 8 сентября 2021, 13:46

На спуске с Монблана, самой высокой вершины Европы, 7 сентября погиб альпинист из Испании.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщили в спасательной службе.

31-летний альпинист достиг вершины в составе группы из четырех человек на обычном маршруте. Он сорвался на участке, известном как гребень Босс, на высоте 4500 м около 10:15 утра.

По сообщению жандармерии Шамони, которая расследует обстоятельства, мужчина упал с итальянской стороны, пролетев несколько метров. Альпинисты шли не в связке.

Как сообщалось, на прошлой неделе в результате схода лавины пострадали двое польских и трое украинских альпинистов на горе Казбек.

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