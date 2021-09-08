Рада не підтримала звернення до США щодо статусу основного союзника поза НАТО

Верховна Рада не підтримала звернення до Конгресу США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На позачерговому пленарному засіданні за відповідну постанову проголосували 24 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йшлося, що звернення до Конгресу США обґрунтовано триваючою військовою агресією Російської Федерації щодо України, поставками з Російської Федерації озброєння, військової техніки та амуніції для незаконних збройних формувань.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Рада не повинна голосувати за це звернення, оскільки таке рішення може зламати стратегічну логіку держави.

Посол України у США Оксана Маркарова також застерегла депутатів від голосування за постанову.

"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - наголосила посол.

Аналогічні застереження висловила і віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.