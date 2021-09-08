Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Рада не підтримала звернення до США щодо статусу основного союзника поза НАТО

Середа, 8 вересня 2021, 14:29

Верховна Рада не підтримала звернення до Конгресу США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На позачерговому пленарному засіданні за відповідну постанову проголосували 24 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йшлося, що звернення до Конгресу США обґрунтовано триваючою військовою агресією Російської Федерації щодо України, поставками з Російської Федерації озброєння, військової техніки та амуніції для незаконних збройних формувань.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Рада не повинна голосувати за це звернення, оскільки таке рішення може зламати стратегічну логіку держави.

Посол України у США Оксана Маркарова також застерегла депутатів від голосування за постанову.

"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - наголосила посол.

Аналогічні застереження висловила і віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США
powered by lun.ua

Статті

Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС

Польща та Єврокомісія – за крок до повноцінного конфлікту. Атаки Варшави на судову владу та права ЛГБТ незабаром можуть вилитися у санкції.
8 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Медична євроінтеграція: чи піде ЄС на відкриття ринку для українських ліків

Чи зможе Україна повторити успіх Ізраїлю та укласти з ЄС "промисловий безвіз" щодо ліків?
8 вересня 2021 — Борис Даневич, Американська торговельна палата в Україні

Поворот вліво: як у Німеччині змінився лідер перегонів і які наслідки це матиме

Есдеки несподівано вирвалися на перше місце напередодні виборів до Бундестагу. Що стало секретом їхнього успіху і з ким вони можуть створити коаліцію?
7 вересня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди