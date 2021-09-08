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Рада не поддержала обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО

Среда, 8 сентября 2021, 14:29

Верховная Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На внеочередном пленарном заседании за соответствующее постановление проголосовали 24 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к проекту постановления говорилось, что обращение к Конгрессу США обосновано продолжающейся военной агрессией Российской Федерации в отношении Украины, поставками Российской Федерации вооружения, военной техники и амуниции для незаконных вооруженных формирований.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Рада не должна голосовать за это обращение, поскольку такое решение может сломать стратегическую логику государства.

Посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла депутатов от голосования за это постановление. 

"MNNA - статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас", - подчеркнула посол.

Аналогичные предостережения высказала и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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