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Зеленський у вересні знову планує візит до США

Середа, 8 вересня 2021, 15:27

Президент Володимир Зеленський наприкінці вересня планує здійснити поїздку до Нью-Йорка для участі у засіданні 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

"Справді готуємо візит президента до Нью-Йорка, про його конкретну програму зможемо повідомити пізніше", - сказав Никифоров.

Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Зеленський у 2019 році вже їздив до Нью-Йорка та виступав з трибуни Генасамблеї ООН на загальних дебатах 74-ї сесії.

Нагадаємо, Зеленський перебував у США минулого тижня і провів переговори з Джо Байденом.

Детальніше читайте у статті Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден

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США Зеленський
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