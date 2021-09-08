Зеленский в сентябре снова планирует визит в США

Президент Владимир Зеленский в конце сентября планирует поездку в Нью-Йорк для участия в заседании 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Действительно готовим визит президента в Нью-Йорк, о его конкретной программе сможем сообщить позже", - сказал Никифоров.

Общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября.

Зеленский в 2019 году уже ездил в Нью-Йорк и выступал с трибуны Генассамблеи ООН на общих дебатах 74-й сессии.

Напомним, Зеленский находился в США на прошлой неделе и провел переговоры с Джо Байденом.

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